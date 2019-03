JUVENTUS ATLETICO MADRID / Ci sono i dubbi e la tentazione, ma soprattutto c'è la voglia di impresa: meno due a Juventus-Atletico Madrid, meno due alla sfida che segnerà la stagione bianconera. Due i gol da recuperare all''Allianz Stadium' per Ronaldo e soci e proprio il portoghese rappresenta una delle certezze di Allegri: CR7 ci sarà, così come Szczesny, Bonucci e Chiellini, poi tutto è ancora da decidere.

Difesa a tre o a quattro è il primo dubbio: nel primo caso Caceres andrà a completare il terzetto difensivo, poi consugli esterni; il dubbio si sposterebbe in attacco chi tra Dybala e Mandzukic nel 3-5-2? Ma c'è anche l'ipotesi di una difesa a quattro e uno schieramento con tutti o quasi i calciatori offensivi: in questo caso Caceres potrebbe agire sull'out destro come terzino bloccato, poicome diga di centrocampo e via con una squadra d'assalto. Ma attenzione anche al nome di: 'TuttoSport' ne parla come di tentazione per, non ovviamente da titolare ma come carta in grado di scompagginare i piani di Diegoa gara in corso.

