CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Dopo il rigore sbagliato nei minuti finali di Napoli-Juventus, Lorenzo Insigne cercherà riscatto a partire dal match in programma quest'oggi al Mapei Stadium contro il Sassuolo: nell'andata degli ottavi di finale di Europa League stravinta dai partenopei, il numero 24 è partito dalla panchina con Ancelotti che ha preferito puntare sul tandem Mertens-Milik.

I numeri parlano di un'involuzione in zona gol: Insigne in 22 presenze ha realizzato 8 reti, 7 dei quali segnati nella prima fase del campionato, oltre alle altre 4 siglate in Europa ( 3 in Champions e 1 in Europa League). Dal 2 novembre (gol all’Empoli), Insigne ha trovato la via del gol solo una volta in campionato contro la Sampdoria.

Da qui a fine anno Ancelotti e il Napoli si aspettano qualcosa di più dal loro capitano. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Insigne ha un contratto che lo lega alla società partenopea fino al 2022 ma Manchester City, Psg e Liverpool sono pronti a bussare alla porta di Mino Raiola qualora il noto agente desse loro un cenno. Aurelio De Laurentiis, al momento, non ha alcuna intenzione però di privarsi del suo capitano dopo l'addio di Hamsik nella finesra invernale di mercato.

