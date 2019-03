p>CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Mauroè pronto a riprendersi l', almeno fino a giugno: nella giornata di ieri c'è da registrare un nuovo contatto tra le due parti, rappresentate dall'amministratore delegato Beppee dall'avvocato PaoloOggi il centravanti argentino sarà presente allo stadio al fianco dell'inseparabile, poi in giornata possibile che ci siano altri contatti per cercare di porre fine velocemente al caso. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

La sensazione è che, nonostante le diverse assenze, Icardi non faccia parte del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Diversa la situazione per il derby, partita per la quale l’Inter lo vorrebbe a disposizione. In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha riaperto le porte ad un ritorno di Icardi. C'è un patto tra le due parti: la squadra nerazzurra ha bisogno dei gol del suo bomber tra Europa League e campionato, il numero 9 ha bisogno di giocare e non vuole veder svalutato un suo asset. Il rientro anticipato a Milano di Steven Zhang, potrebbe cambiare le carte in tavola anche se al netto dei patti contingenti, lo scenario probabile di giugno resta quello di una separazione che sconvolgerebbe sicuramente il prossimo calciomercato dell'Inter.

