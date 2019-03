Calciomercato Inter, Cavani per il dopo Icardi: indizio dalla Francia

CALCIOMERCATO INTER CAVANI / L'eliminazione dalla Champions League ad opera del Manchester United segnerà un punto di svolta per il Paris Saint-Germain: a fine stagione è prevista l'ennesima rivoluzione e, partendo dall'allenatore, molti dei protagonisti di oggi non resteranno a Parigi. Tra questi c'è anche Edinson Cavani che, come riferisce l'emittente transalpina 'RMC', ha le valigie pronte.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nessuna trattativa avviata per il rinnovo di contratto e fonti vicine al club parigino che ritengono quella con i 'Red Devils' possa diventare l'ultima in Champions per il Matador con la maglia del Psg., accostato da tempo aldove ha già giocato, è anche uno dei possibili sostituti diall', nel caso in cui l'ex capitano dovesse lasciare i nerazzurri a fine anno.