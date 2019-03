CHIEVO MILAN ROMAGNOLI / Alessio Romagnoli ha parlato a 'Sky' al termine di Chievo-Milan: "E' un momento molto positivo, abbiamo fatto un filotto di vittorie, siamo migliorati.

Ci godiamo il momento ma ora viene il bello perché negli ultimi tre mesi dovremo dare il massimo".

DERBY - "Al derby in vantaggio? Li abbiamo sempre inseguiti, ora è giusto che inseguano loro: sappiamo la loro forza, dobbiamo restare concentrati".

LEADER - "Merito dei miei compagni, si vede che siamo più affiattati, l'importanza è sempre migliorarsi".

ASSENZA BAKAYOKO - "Biglia ha fatto una grande partita: non si vede ma anche lui fa un grande lavoro in fase di non possesso. Sono due giocatori fondamentali per noi: faccio i complimenti a Lucas dopo il brutto periodo che ha passato".

MIGLIORAMENTI - "Dobbiamo migliorare nel gestire la partita, bisogna anche chiudere le partite. E' importante migliorarsi su queste cose ma vanno fatti i complimenti agli attaccanti che si fanno in quattro".,

PAROLE MALDINI - "Ringrazio Paolo per i complimenti, è emozionante: posso solo rubare con gli occhi quello che lui faceva e ascoltare i suoi consigli".

