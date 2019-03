ATLETICO MADRID SAUL JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE / L'Atletico Madrid ha vinto quest'oggi in campionato contro il Leganes grazie alla rete siglata da Saul al 50'.

Lo stesso centrocampista ha analizzato la vittoria ai microfoni di 'Bein Sports' e in conferenza stampa, avvisando l'ambiente in vista della gara di ritorno di Champions League contro la: "La squadra è in un momento positivo e dobbiamo continuare così. Stiamo assistendo a un grande momento dell'Atletico. Contro la Juventus sappiamo che sarà complicatissima. Siamo fortunati ad avere al fianco i nostri tifosi. La squadra è tosta e ogni giocatore vuole giocare".

