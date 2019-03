CHIEVO MILAN BIGLIA / Lucas Biglia è stato uno dei protagonisti della vittoria rossonera, ottenuta grazie alla rete dell'argentino e a quella di Piatek.

L'exha analizzato la sua prestazione ai microfoni di 'DAZN': " Sono a disposizione del mister e dei compagni per fare il meglio possibile. Ho dedicato l'esultanza a mia moglie e mio figlio. A lui l'avevo promesso. Questi 4 mesi lunghi ho sofferto, preferisco stare in panchina rispetto che in tribuna. Importanti questi tre punti".

