PAGELLE TABELLINO CHIEVO MILAN/ Magia di Biglia, pari di Hetemaj e il solito Piatek a mettere le cose a posto per il Milan. Quinta vittoria consecutiva quella maturata sul campo del Chievo e altri tre punti per arrivare al Derby davanti all'Inter.



CHIEVO



Sorrentino 6 – Non può nulla sulla magia di Biglia e sul tocco ravvicinato di Piatek.



Depaoli 6,5 – Ordinato sulla sinistra e col contagocce nelle avanzate offensive.



Bani 5 – Per fortuna sua e del Chievo un liscio non produce un danno permanente nel match del Chievo. Dall'88' Pucciarelli sv.



Andreolli 6 – Qualche leggerezza in avvio di match, poi si ricompone e tiene botta fino alla fine.



Barba 6 – Contiene Suso senza troppe preuccupazioni.



Leris 6,5 – Un assist e un su e giù continuo da quella parte. Dà una preziosa mano a Depaoli per contenere la rapidità di Castillejo.



Dioussè 5,5 – Tanta legna in mezzo al campo ma tanti errori. Esce quando non ne ha più. Dal 77' Kiyine sv.



Hetemaj 6,5 – Un gol che riaccende le speranze e un tiro-cross da brividi per il Milan.



Giaccherini 6 – Inizia giocando dietro le punte, poi si allarga sulla sinistra per puntare Conti e sfruttare la partita no del terzino rossonero. .



Stepinski 5,5 – Braccato da Musacchio e Romagnoli, non certo una coppia da cui divincolarsi facilmente in questo periodo.



Meggiorini 5 – Lo ricordiamo soltanto per aver procurato l'espulsione di Gattuso. Dal 77' Djordjevic sv.



All.: Di Carlo 6 – Il Chievo tiene in vita un match difficile e contro ogni pronostrico fino agli ultimi secondi.





MILAN



Donnarumma 6 – Qualche uscita alta e niente di più. Guardiano tranquillo.



Conti 5 – In occasione del gol del pari del Chievo la sua è una leggerezza evidente. I gialloblù lo vedono in difficoltà e attaccano sempre dalla sua parte. Dal 64' Calabria 6 – Dà ordine e certezze al reparto difensivo.



Musacchio 6 – Partita gagliarda lì dietro, preciso e attento senza correre particolari rischi.



Romagnoli 6,5 – Leader della squadra, si concede qualche giocata di troppo avanzando e trascinando i rossoneri in avanti. Contribuisce ad alzare il baricentro con personalità.



Laxalt 5,5 – Dalla sua parte Leris ha sempre tempo e spazio per la giocata. Da una di questa nasce il pari di Hetemaj.

Con Castillejo è un sovrapporsi continuo in avanti, per entrambi, con poca dedizione alla fase difensiva.Kessie 6 – Gamba e fisico per tenere in piedi una partita più complicata del previsto. Fallisce la chance dell'1-3, ma non è la sua specialità.Biglia 7 – La punizione disegnata nel 7 è una perla di rara bellezza, il resto è un ritorno da leader della mediana con tanta legna e intelligenza.Paquetà 5 – Sottotono. Ha bisogno di riposo perchè senza benzina nelle gambe manca anche lucidità mentale. Sostituito prima dello scoccare dell'ora di match. Dal 54' Calhanoglu 6 – Entra sul pezzo mentalmente e dà il suo contributo.Suso 5 – Conferma, suo malgrado, il momento non brillante. Dai suoi piedi non nascono parabole interessanti e anche l'uno contro uno non è sempre vincente. Dall'84' Borini sv.Piatek 7 – Bravo è chi, là davanti, fa tesoro di quel poco che gli è concesso. Fatica a trovare spazio, batte e ribatte andando sempre a sbattere contro il muro clivense fino alla spaccata vincente.Castillejo 6 – Frizzante ma inconcludente. Gioca con un piede solo e questo limita la sua inventiva. L'assist dcisivo però è suo.All.: Gattuso 7 – Cinque vittorie di fila, 3° posto consolidato e una partita vissuta con passione e sofferenza dalla tribuna stampa.: Pairetto 5,5 – Qualche perplessità VAR sul 2-1 del Milan.: Sorrentino; Depaoli, Bani (88' Pucciarelli), Andreolli, Barba; Leris, Dioussè (77' Kiyine), Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini (77' Djordjevic). A disposizione: Caprile, Frey, Piazon, Cesar, Rossettini, Burruchaga, Grubac, Jaroszynski, Vignato. Allenatore: Di Carlo.: Donnarumma; Conti (64' Calabria), Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Paquetà (54' Calhanoglu); Suso (84' Borini), Piatek, Castillejo. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Bakayoko, Bertolacci, Montolivo, Abate, Strinic, Caldara, Cutrone. Allenatore: Gattuso.: Pairetto (sez. di Nichelino): 30' Biglia (M), 41' Hetemaj ( C), 57' Piatek (M).: 52' Conti (M), 59' Giaccherini ( C), 71' Sorrentino (C ), 95' Hetemaj ( C).: -: recupero 1' e 5'.