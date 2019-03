CHIEVO MILAN GATTUSO / Il Milan continua la sua cavalcata Champions espugnando anche il Bentegodi: contro il Chievo finisce 2-1 con le reti rossonere firmate da Biglia e Piatek. Il tecnico del Milan Rino Gattuso , espulso durante il match, non si è presentato 'DAZN' lasciando la parola al suo vice Riccio: "Gattuso non si è presentato per quell'episodio, poi è stato allontanato.

A fine gara si sono chiariti, è finito tutto lì".

PARTITA - "Avevano detto ai ragazzi che non era un campo semplice, eravamo anche abbastanza in controllo fino al gol, poi la rete subito ci ha fatto perdere l'equilibrio. Nel secondo tempo abbiamo trovato il gol del vantaggio".

QUATTRO NOVITA' - "Biglia era stato messo in campo nelle gare precedenti con un minutaggio minore ma poteva darci garanzia e lo ha fatto. Conti viene da un infortunio molto grave, anche in casa con l'Empoli aveva iniziato dall'inizio: per lui il percorso è più lungo. Poi anche Laxalt e Castillejo danno garanzia. Avevamo la catena sinistra con tre mancini e questo ci ha limitato un po'".

