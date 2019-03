CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA / Pep Guardiola prossimo allenatore della Juventus con accordo quadriennale già trovato: queste le indiscrezioni arrivate nei giorni scorsi che hanno fatto scalpore.

Notizie che hanno fatto capolino anche nella conferenza stampa del manager spagnolo dopo la vittoria delcontro il Watford con l'exche ha spento i sogni bianconeri, almeno a parole: "Non so perché si dice questo, hanno trasformato un tweet in una notizia. Ho ancora due anni di contratto con il Manchester City: se non mi licenziano, voglio rimanere".

Guardiola è indicato come il sogno della Juventus per il post Allegri: il tecnico bianconero ha avuto in settimana un incontro con Agnelli nel quale hanno deciso di rimandare qualsiasi scelta sul futuro della panchina alla fine della stagione, anche se il destino dell'ex Milan sembrerebbe essere lontano da Torino.

