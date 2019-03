PARMA GENOA PRANDELLI / Il Genoa è uscito sconfitto per 1-0 nella sfida del Tardini contro il Parma. A segnare il gol vittoria ci ha pensato l'ex Grifone Kucka. Al termine della gara, il tecnico dei liguri, Prandelli, ha commentato il risultato a 'Sky Sport': "Anche oggi abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo stati cattivi in area.

La prestazione nel complesso è stata buona.

Per tutte le notizie di giornata CLICCA QUI!

Sul gol di Kucka - "Abbiamo subito visto che non c'era calcio d'angolo. A volte capitano queste cose: non è la prima volta ma dobbiamo accettarlo. Siamo molto arrabbiati. Il nostro portiere non ha fatto una parata oggi. La sconfitta brucia perché l'angolo non c'era".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui