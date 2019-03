CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI / "L'impossibile richiede solo un po' di più": è il nuovo enigmatico messaggio di Wanda Nara su Instagram.

Logico pensare al casoche potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta: dopo gli incontri avvenuti in settimana, per l'ex capitano dell'Inter si parla di un possibile rientro in squadra e l'arrivo di Stevena Milano (è atteso a 'San Siro' per la sfida contro la) potrebbe segnare il momento giusto per mettere fine alla telenovela che ruota intorno all'attaccante argentino. Un lieto fine - almeno temporaneo - che fino a qualche giorno fa sembrava impossibile: questo il riferimento del post di Wanda Nara?

