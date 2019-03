CALCIOMERCATO ROMA GIAMPAOLO / La Roma in primo piano in questi giorni con l'addio di Di Francesco e l'arrivo di Claudio Ranieri in panchina. Un probabile interregno quello dell'ex manager del Leicester che a giugno dovrebbe lasciare spazio ad un nuovo allenatore.

Tra i nomi accostati alla panchina dei capitolini anche quello di Marco, attuale tecnico della. Il mister blucerchiato nella conferenza stampa odierna ha anche risposto alle domande sul suo futuro e sull'eventualità di essere chiamato alla guida della Roma: "La mia squadra è la Sampdoria, penso solo ad ottenere il massimo. A Genova occorre un cambio di mentalità. Con il campionato in corso, serve mettere da parte gli interessi personali: vale per me e anche per i calciatori".