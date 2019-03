CALCIOMERCATO INTER GABRIEL JESUS / Nonostante arrivino segnali di disgelo, il caso Icardi continua a far parlare di sé. Anche in caso di riconciliazione, una permanenza dell'attaccante argentino all'Inter sembra al momento difficile ed è per questo che la dirigenza nerazzurra sta setacciando i vari campionati europei alla ricerca di un nome di grido, che sia in grado di assecondare le ambizioni della proprietà e dei tifosi. Come è noto, in Italia si parla molto di un possibile affondo per Paulo Dybala, mentre in Inghilterra si continuano a monitorare profili importanti, come quello di Romelu Lukaku.

Beppe Marotta sta infatti monitorando con attenzione la stiuazione di Gabriel Jesus. Già trattato da Piero Ausilio quando vestiva la maglia del Palmeiras, l'attaccante brasiliano rappresenta un nome da sogno, abbinando le sue indubbie qualità alla giovane età e a un costo del cartellino di circa 80 milioni di euro. Rispetto alla prima stagione in Premier, il ventunenne del Manchester City sta facendo molta più fatica ad imporsi e in campionato è partito titolare solamente in 7 occasioni. Nonostante un utilizzo ridimensionato, la media realizzativa del brasiliano resta alquanto invidiabile: con 16 reti stagionali in tutte le competizioni, Jesus ha segnato un gol ogni 110 minuti.

