CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX MENDES/ Joao Felix, calciatore del Benfica, è uno dei talenti più in risalto del calcio continentale. Il classe 1999 ha tutte le potenzialità per diventare una vera stella del rettangolo verde, come affermato anche da Manu Sainz ai microfoni di Calciomercato.it. Su di lui c'è l'interesse della Juventus, ormai in ottimi rapporti con il suo agente Jorge Mendes dopo gli affari Cancelo e, soprattutto, Cristiano Ronaldo. Ma il super procuratore è 'uno di famiglia' anche in casa Wolverhampton, club di Premier League.

Nella rosa dei Wolves infatti, militano diversi giocatori assistiti dal lusitano, fra i quali spiccano Rui Patricio e Ruben. Per le ultime notizie sul mercato europeo---> clicca qui!

Non solo, anche il tecnico Nuno Espirito Santo è nella scuderia di Mendes e, anche con la proprietà i rapporti sono ottimi. Una base niente male per operare dei trasferimenti e, stando a quanto riportato dal 'Daily Mail', su Joao Felix ci sarebbe l'interesse anche del Wolverhampton, pronto ad entrare nella corsa per il classe 1999 dalle cifre record. Il club inglese vorrebbe scalzare la concorrenza della Juventus e anche del Manchester United, facendo leva proprio sulle relazioni idilliache con Mendes, visti anche i milioni in ballo e il prestigio, inferiore rispetto a team decisamente più blasonati come i bianconeri e i Red Devils.

