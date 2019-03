Calciomercato Juventus, la 'stoccata' di Solari a Isco

CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID ISCO / Nuovo messaggio di Santiago Solari a Isco, talento del Real Madrid uscito dalle gerarchie tecniche.

L'allenatore dei 'Blancos' ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Per giocare devi metterti prima in forma e poi mantenerla". Solari ha quindi chiuso a un utilizzo imminente di Isco, che resta nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione