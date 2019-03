Juventus-Atletico Madrid, che attesa: il pronostico di Szczesny

JUVENTUS ATLETICO MADRID SZCZESNY / Wojciech Szczesny carico in vista del match tra la Juventus e l'Atletico Madrid, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il forte portiere ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Non vediamo l'ora di giocare questa grande partita. All'andata abbiamo sbagliato molto, dobbiamo difendere meglio e attaccare bene. Sappiamo che non è semplice ma noi ci crediamo perché stiamo molto bene. L'Ajax ha rimontato a Madrid, il Manchester a Parigi.

Noi dobbiamo avere la forza di ribaltarla contro una squadra molto ben organizzata: gioca in ripartenza e sulle seconde palle. Dobbiamo sfruttare tutte le occasioni per fare gol - le sue parole a 'Sky Sport' - Credo che andrà bene martedì, stiamo facendo una stagione straordinaria. Vincere le partite in Italia non è mai facile, abbiamo già portato a casa la Supercoppa. Giocatore decisivo? Se devo fare una scommessa direi, è sempre decisivo in questi momenti. Ha fatto tantisimi gol nelle partite importanti di Champions. Martedì sera abbiamo bisogno di lui".