Roma, un altro infortunio! Si ferma anche Zaniolo

ROMA INFORTUNIO ZANIOLO / Settimana orribile per la Roma, che dopo la sconfitta col Porto e il ribaltone che ha portato all'addio di Di Francesco e Monchi continua a registrare infortuni.

L'esordio di Claudio Rainieri contro l'Empoli di lunedì sera si annuncia in salita: oltre agli squalificati Dzeko, Kolarov e Fazio, i l tecnico dovrà fare a meno di De Rossi, Manolas, Under, Pellegrini con Schick in dubbio. Oggi è arrivata un'altra brutta notizia: Nicolò Zaniolo ha accusato un problema al polpaccio e in giornata svolgerà degli esami clinici per comprendere l'entità dell'infortunio insieme ad Alessio Riccardi, anche lui alle prese con delle difficoltà fisiche.