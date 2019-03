INTER INFORTUNIO NAINGGOLAN / Non ci sono buone notizie per l'Inter, che dovrà rinunciare a Radja Nainggolan per le prossime sfide. Il centrocampista, mercoledì scorso, ha dovuto interrompere l'allenamento e i successivi accertamenti hanno riportato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Le sue condizioni verranno valutate nuovamente nei prossimi giorni, ma oggi nella conferenza stampa alla vigilia della sfida alla SPAL, non ha mostrato particolare ottimismo per un suo recupero a breve: "Sarà difficile vederlo in campo nel derby, anche se in carriera ci ha abituato a dei recuperi sensazionali. Valuterem giorno per giorno".