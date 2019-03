CALCIOMERCATO INTER DE PAUL PRADE' / Daniele Pradè 'consiglia' Rodrigo De Paul all'Inter. In un'intervista rilasciata ai microfono di 'Radio Deejay', il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese è tornato a parlare del futuro del fantasista argentino: "Criticare Rodrigo è difficile: quest'anno non gioca nel suo ruolo e si sta sacrificando moltissimo.

Lui predilige giocare alto a sinistra o trequartista, ma sta facendo la mezzala. Farebbe benissimo in una squadra schierata con il 4-3-3 e sarebbe perfetto per Spalletti, Di Francesco o De Zerbi, ad esempio". Come anticipato da 'Calciomercato.it', l'Udinese chiede almeno 25 milioni di euro per De Paul