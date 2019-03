JUVENTUS ATLETICO FORMAZIONE ALLEGRI / Problemi difensivi per l'Atletico Madrid ma anche per la Juventus a tre giorni dal return-match degli ottavi di Champions League. Oltre allo squalificato Alex Sandro e all'infortunato Barzagli, quasi sicuramente Allegri dovrà rinunciare anche a De Sciglio contro gli spagnoli dopo il problema all'adduttore della coscia rimediato dal terzino nella rifinitura pre-Udinese.

Caceres esi candidano per maglia da titolare, con l'ex Atalanta che potrebbe essere la sorpresa del tecnico livornese dopo l'ottima prova sciorinata nell'anticipo di venerdì sera

Ma non è da scartare pure l'ipotesi di una difesa a tre come già visto ieri con l'Udinese, con Caceres a completare il reparto insieme a Bonucci e capitan Chiellini. In questo caso oltre a Spinazzola anche Matuidi potrebbe essere una soluzione sulla fascia sinistra, con Emre Can favorito su Bentancur per affiancare Pjanic e Bernardeschi in mezzo al campo. L'ex Fiorentina vista la sua duttilità dovrebbe essere preferito a Dybala, con il numero 10 preziosa arma a gara in corso per Allegri insieme al rientrante Douglas Costa. In attacco spazio al tandem composto da Mandzukic e dall'attesissimo Cristiano Ronaldo.

