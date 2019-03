ATLETICO JUVENTUS GODINSAUL / Non preoccupano le condizioni di Diego Godin in casa Atletico in vista del decisivo incrocio di martedì in Champions contro la Juventus.

Il capitano dei 'Colchoneros' non verrà rischiato oggi pomeriggio nel match di Liga con il Leganes dopo la botta alla coscia rimediata in allenamento e a Torino dovrebbe essere regolarmente in campo nel cuore della difesa diinsieme al connazionale Gimenez.

I problemi del 'Cholo' riguardano invece la corsia mancina del reparto arretrato: con Filipe Luis e Lucas Hernandez out prende sempre più corpo la possibilità di vedere Saul allo 'Stadium' nella posizione di terzino sinistro, con Juanfran confermato a destra. Ipotesi remota - ma da non scartare a priori - quella di un assetto tattico a tre dietro con l'inserimento di Savic. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Correa e Lemar sulle fasce, con Rodrigo e Koke in mezzo vista anche la squalifica di Thomas. Nessun dubbio invece in attacco, dove non sarà a disposizione Diego Costa: Morata affiancherà Griezmann, con il francese che non dovrebbe tirare il fiato nella sfida odierna con il Leganes dove presumibilmente farà coppia con Kalinic.

