CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / La notte di Moise Kean. Il giovanissimo attaccante trascina la 'Juve B' nell'anticipo di campionato contro l'Udinese, in attesa dello scontro da dentro o fuori in Champions di martedì con l'Atletico Madrid. Una prestazione a tutto tondo per l'ex Verona: gol del vantaggio praticamente al primo pallone toccato, galoppata e puntata vincente nell'azione del raddoppio, oltre al rigore procurato nella ripresa e a tante giocate di qualità che hanno strappato più volte l'applauso del popolo dello 'Stadium', che gli ha tributato una meritata standing ovation all'uscita dal campo al momento della sostituzione con l'altro 'Millennial' Nicolussi Caviglia.

Quinta presenza assoluta in stagione (la seconda dal 1' dopo quella in Coppa Italia contro il Bologna) per Kean, che nonostante il pochissimo spazio a disposizione ha messo comunque a referto 3 reti alla media di un gol ogni 52 minuti.

Numeri da predestinato, con lache a gennaio ha chiuso all'ipotesi di una cessione in prestito malgrado il corteggiamento di numerose società tra Italia (Parma e Chievo su tutte) ed estero (tra cui l'Ajax). Allenarsi con tanti campioni però - come più volte ribadito da- può fare la differenza e farti crescere più velocemente, con il classe 2000 che con pazienza ha aspettato il proprio turno sfruttando nel migliore dei modi la chance concessagli ieri dal tecnico livornese.

Nelle prossime settimane Paratici incrocerà l'agente del giocatore Mino Raiola per fare il punto sulla situazione e discutere del rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2020. La vetrina contro l'Udinese ha ulteriormente focalizzato l'attenzione sul talento di origini ivoriane, con la 'Vecchia Signora' sempre più consapevole di ritrovarsi in casa un potenziale campione in prospettiva, che ha dimostrato di essere già utile alla causa anche nel presente. E dalla maturazione del numero 18 - molto apprezzato pure da Mancini in chiave Nazionale - potrebbero essere intrecciate anche le prossime mosse di mercato della dirigenza della Continassa nel reparto d'attacco: che sia Kean il futuro Icardi della Juve?

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui