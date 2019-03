Calciomercato Inter e Roma, Herrera-Atletico: la verità dell'agente

CALCIOMERCATO INTER ROMA HERRERA / Hector Herrera resta uno dei nomi più caldi in vista della prossima estate per quanto riguarda il mercato di Serie A. Il capitano del Porto può lasciare i lusitani a parametro zero e tantissimi sono i club pronti a battagliare per assicurarsi le prestazioni del calciatore messicano. Tra questi ci sono Inter, Roma e Milan.

A smentire però l'ipotesi di un trasferimento a Madrid è l'agente del giocatore Gabriel Moraes, che in un'intervista ad 'A Bola' ha dichiarato: "L'anno scorso aveva firmato per il Real Madrid, qualche mese fa prima per l'Inter e poi per la Roma, poi per Tottenham e Arsenal. Ora tocca all'Atletico Madrid. La verità è che Hector non ha firmato nulla per nessun club. Non ha ancora definito il suo futuro ed è concentrato sul concludere la stagione al Porto". Lo stesso agente non ha poi escluso l'ipotesi di firmare un rinnovo con i 'Dragoni'.

