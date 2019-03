LIVERPOOL OXLADE-CHAMBERLAIN / In piena corsa per la Premier League e pronto alla sfida al Bayern Monaco in Champions League, Jürgen Klopp sperava di poter fare affidamento su una preziosa pedina per il suo Liverpool.

Dopo dodici mesi di calvario, per via di un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare anche il Mondiale, si è rivisto in campo Alex. Il manager tedesco non vede l'ora di riabbracciare il centrocampista inglese, ma ieri, nella sfida tra under-23 contro il, sembra essere sorto un nuovo problema. Chamberlain è infatti uscito precauzionalmente al 40' del primo tempo per un problema al tendine del ginocchio. Il giocatore sarà sottoposto a nuovi accertamenti.