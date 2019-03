CALCIOMERCATO LAZIO MILAN KIKO /Nel corso della sua intervista per Calciomercato.it, lo storico ex calciatore dell’Atletico Madrid Kiko ha svelato un retroscena sul suo mancato approdo in Serie A.

Lo spagnolo è stato nel mirino di, ma i suoi guai fisici gli impedirono di completare due trasferimenti, che erano già praticamente conclusi.

“Effettuai le visite mediche sia con i biancocelesti che con i rossoneri – afferma ai nostri microfoni – ma i problemi che soffrivano entrambe le mie caviglie spinsero i club a rinunciare al mio acquisto”. Nonostante il suo enorme talento, la punta iberica dovette interrompere prematuramente la sua carriera, appendendo gli scarpini al chiodo a soli 30 anni.

