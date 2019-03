CALCIOMERCATO INTER NAPOLI BARCELLONA JOVIC / Luka Jovic è sicuramente una delle sorprese europee di questa stagione. L'attaccante serbo dell'Eintracht Francoforte, ha attirato su di sè l'interesse di grandi club europei grazie alle 15 reti segnate in Bundesliga e ai 6 gol in Europa League.

Tra le squadre interessate ci sono anche, ma soprattutto c' è il. Per altre notizie legate al mercato CLICCA QUI

Jovic sarà riscattato in estate dal club tedesco (è in prestito dal Benfica), ma potrebbe subito partire per una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Il Barcellona, come detto, non molla la presa. Anzi, il 'Mundo Deportivo' rivela che il serbo piace tantissimo alla dirigenza blaugrana che lo sta seguendo con particolare attenzione. Scout catalani lo avrebbero visto dal vivo addirittura 15 volte: segno che l'interesse nei confronti del giocatore è davvero notevole.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui