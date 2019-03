CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI AGNELLI / Nonostante l'ottavo scudetto consecutivo alla portata di mano, il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus appare tutt'altro che certo. L'allenatore toscano ha recentemente incontrato il presidente Agnelli e ha confermato che discuteranno del rinnovo solo a stagione conclusa.

Allegri, nel frattempo, resta nel mirino di tanti grandi club: dalall', fino alle big inglesi. Per altre notizie legate al mercato Juventus CLICCA QUI

Il futuro di Allegri sembra però dipendere quasi esclusivamente dalla volontà del tecnico toscano. Come infatti riporta 'Rai Sport', Agnelli sarebbe intenzionato a proseguire con Allegri alla guida dei bianconeri, ma bisognerà attendere la fine della stagione per capire cosa intende fare l'allenatore, che ieri ha rilasciato nuove dichiarazioni sul futuro. In caso di addio i favoriti per la panchina sarebbero Deschamps o Zidane.

