Calciomercato Juventus, ecco la svolta per Higuain

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN CHELSEA / Tra i nodi da sciogliere per il mercato della Juventus, a fine stagione, c'è sicuramente quello riguardante il futuro di Gonzalo Higuain.

L'attaccante è stato girato in prestito al, ma il blocco del mercato dei 'Blues', confermato dallaa causa delle irregolarità nei tesseramenti di giocatori minorenni da parte dei londinesi, ha causato un'incognita in tal senso. Secondo 'Tuttosport', nonostante la sanzione pendente sul Chelsea, il 'Pipita' potrebbe rimanere a Londra. Si tratterebbe infatti di un giocatore già in rosa che non richiederebbe una ulteriore registrazione al sistema di trasferimenti digitale della Fifa, dunque il riscatto potrebbe essere esercitato.