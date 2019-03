Calciomercato Roma, corsa a tre per il dopo Monchi

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI AUSILIO PETRACHI SABATINI / La Roma guarda al futuro, dopo i ribaltoni delle ultime 48 ore che hanno portato all'esonero di Di Francesco e alle dimissioni del ds Monchi. Il posto dello spagnolo è stato preso per il momento da Frederic Massara, con la collaborazione di Federico Balzaretti e di Francesco Totti, ma si tratta di una soluzione temporanea.

Secondo il 'Corriere dello Sport', tre le piste principali per il futuro ds giallorosso. I capitolini seguonodel, ma non sarà facile strapparlo a. Un altro profilo caldo è quello di Piero, che non ha ancora rinnovato con l'e con l'arrivo divede restringersi il suo spazio in nerazzurro. Potrebbe anche esserci il clamoroso ritorno di Walter, ma c'è da ricucire il rapporto con il presidente