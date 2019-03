Inter, rientro ancora lontano per Icardi: la situazione

INTER ICARDI MAROTTA NICOLETTI SPALLETTI / Ancora nulla di fatto per il rientro di Icardi in squadra. Situazione per il momento in stallo in casa Inter, con l'incontro di ieri andato in scena tra l'ad nerazzurro Marotta e l'avvocato Paolo Nicoletti nel ruolo di mediatore. Non erano presenti Icardi e Wanda Nara, comunque costantemente in contatto con Nicoletti. Allo stesso modo, Marotta ha avuto contatti telefonici con Wanda, ma la soluzione del caso al momento è tutt'altro che dietro l'angolo. Diversi i nodi da sciogliere, come spiega la 'Gazzetta dello Sport'.

Icardi ha rinunciato alla fascia di capitano, ma vorrebbe una spiegazione da parte della società ed essere riabilitato pubblicamente. L'Inter, tuttavia, non intende fornire spiegazioni sulla degradazione dell'argentino. Allo stesso modo, i compagni di squadra vorrebbero un segnale distensivo da parte del centravanti, che non è ancora arrivato. Può avere un ruolo anche, dal quale Icardi vorrebbe maggiore tatto e comprensione. La partita insomma è ancora tutta da giocare. I negoziati proseguiranno nei prossimi giorni, ma non è detto che bastino per far sì che Maurito sia pronto per scendere in campo nel derby contro ildella prossima settimana.