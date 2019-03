CALCIOMERCATO JUVENTUS SAUL ATLETICO MADRID / Si alza la temperatura tra Juventus e Atletico Madrid: il clima diventa infuocato e non soltanto per questioni che riguardano il terreno di gioco dove i bianconeri proveranno a ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano.

Come riporta 'Rai Sport', il club italiano avrebbe avuto dei contatti con l'entourage diNinguez, 24enne centrocampista spagnolo, legato ai Colchoneros da un contratto fino al 2024 con clausola da 150 milioni di euro. La mossa della Juventus non sarebbe andata già alla società spagnola, irritata per l'approccio dei bianconeri nei confronti del proprio calciatore a pochi giorni dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League.