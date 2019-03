CALCIOMERCATO ROMA SAMPDORIA / Con Claudio Ranieri sulla panchina e Monchi che non è più ufficialmente il direttore sportivo della Roma, il club capitolino sta sondando già il terreno per la prossima stagione e pensa ad un nuovo volto per la panchina e per il ruolo di direttore sportivo. Per altre notizie di mercato Roma CLICCA QUI.

Maurizio Sarri piace molto al club giallorosso, ma non è scontato che il tecnico toscano possa lasciare il Chelsea, soprattutto in caso di mercato bloccato per i 'Blues'. Ecco allora che la società guarda con attenzione in Italia, per la precisione a Bergamo e a Genova. Come riportato da 'Rai Sport', piacciono per la panchina Giampiero Gasperini e soprattutto Marco Giampaolo. E dalla Sampdoria c'è anche un'idea per la dirigenza che porta a Carlo Osti come prossimo direttore sportivo, su suggerimento di Walter Sabatini. E il club blucerchiato, in caso di addio di Giampaolo, potrebbe optare clamorosamente per Eusebio Di Francesco, molto stimato dal presidente Ferrero.

