JUVENTUS UDINESE ALLEGRI / Massimiliano Allegri è intervenuto in zona mista dopo il rotondo 4-1 rifilato dalla Juventus all'Udinese: "I ragazzi stanno tutti bene e lo hanno dimostrato in campo, è stata una bella serata. Ottime indicazioni, ma non avevo nessun dubbio. C'è stata grande partecipazione anche dalla panchina. 75 punti sono un bel bottino.

Difesa a tre contro l'o? Non lo so neanche io, ma se lo sapessi non ve lo direi comunque… Obbligati a vincere la Champions con? Il calcio non è matematica: ogni stagione, da quando sono arrivato io, la Juventus punta ad arrivare in fondo".

Allegri poi in conferenza stampa ha risposto un po' nervosamente ad una domanda sull'obiettivo Champions: "Uscire non sarebbe un fallimento - sbotta l'allenatore bianconero - Non mi sta bene, non si può definire un fallimento. Il livello si è alzato, martedì proveremo a passare il turno. Se ce la faremo bene, altrimenti ci riproveremo il prossimo anno. Parlare di fallimento mi fa ridere… Abbiamo vinto due trofei in teoria: questo non può essere un fallimento".

