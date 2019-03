UDINESE JUVENTUS LASAGNA / "Sono contento per il gol, peccato che non abbia portato risultati". Kevin Lasagna non nasconde il suo rammarico ai microfoni di 'Sky Sport'. "La gara di stasera era difficile, ma abbiamo sbagliato l'approccio. Dovevamo essere più aggressivi. Venire a fare punti qui era difficile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Domenica ci sarà un'altra gara complicata, ma dobbiamo da dopo iniziare a fare punti" afferma l'attaccante dell'al termine della sfida contro la. Sulla difficoltà nel giocare titolare nelle ultime gare: "Dopo la nazionale fatto più fatica perché ho avuto alcuni acciacchi, per molte settimane non sono stato al top. Due settimane fa ho rotto setto nasale, ora spero di aver recuperato, mi sento meglio. Spero di tornare a dare una mano",