JUVENTUS UDINESE NICOLA / Davide Nicola ai microfoni di 'Sky' commenta la sconfitta dell'Udinese sul campo della Juventus: "Non siamo riusciti a fare ciò che avevamo preparato. Indubbiamente c'è la bravura della Juventus ma c'è anche un demerito nostro. Nel secondo tempo abbiamo cercato di alzare il baricentro ma abbiamo commesso troppi errori e contro queste squadre le paghi. Di positivo c'è la voglia di segnare comunque fuori casa, che ci mancava, e ci siamo riusciti contro la Juventus. Numericamente non eravamo al top e qualcuno non aveva neanche recuperato bene".

EQUILIBRIO - "E' fondamentale per stare in campo. Noi giochiamo sempre con tre attaccanti. Okaka oggi era in panchina ma non era disponibile.

Dietro non abbiamo interpretato la fase difensiva come nelle ultime partite: siamo stati pochi organizzati, un po' morbidi e ingenui. Abbiamo sbagliato molto e contro la Juventus paghi. Ma ripeto: vedo quel poco di positivo, cioè che la squadra non si è depressa e ha cercato il gol. Andiamo avanti, lavorando su quello che possiamo migliorare".

NEO STAGIONALE - "Posso parlare della mia stagione: questa squadra ha giocato in più modi ed ha sempre difettato nell'equilibrio. Nella mia gestione abbiamo cercato di puntellare le nostre priorità: a parte stasera e contro la Sampdoria, l'equilibrio lo stavamo ottenendo. C'è da considerare il fatto che ci sono molti giocatori alla prima esperineza in questo campionato, molti giocatori sono fuori da tempo, ma c'è anche la possibilità di progredire. C'è da trovare equilibrio e mantenerlo nel tempo".

