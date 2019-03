ALLEGRI JUVENTUS UDINESE ATLETICO / L'unico neo della serata è il gol subito nel finale, ma Massimiliano Allegri, più che gioire per la vittoria contro l'Udinese, pensa già alla gara contro l'Atletico Madrid. "Opzione difesa a tre contro l'Atletico? Non lo so. De Sciglio sarà difficilmente recuperabile, avremo solo un terzino. Vedremo cosa fare ma saremo sicuramente pronti con quelli a disposizione. La squadra è stata brava, ci eravamo preparati bene. Ci mancano cinque vittorie indipendentemente da quello che farà il Napoli.

Bisogna migliorare singolarmente nel giocare più in verticale e in diagonale, ma in campo c'erano tanti giovani che possono assolutamente migliorare". Il tecnico della Juventus, ai microfoni di 'Sky Sport', ha poi parlato della gara di Champions e degli infortunati: "Martedì sarà una gara diversa, dovremo essere più lucidi. Ci arriveremo nel migliore dei modi. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, dobbiamo arrivare in fondo.e la difesa?terzino che spinge la vedo dura. Mi è dispiaciuto molto per Barzagli, era giusto che rientrasse oggi, Dovremo essere fiduciosi. Recupereremo? Ha fatto bene a restare qui. Deve migliorare molto nei movimenti, ha qualità straordinarie e fa gol".