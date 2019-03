CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri ha parlato anhe del futuro nel post Juventus-Udinese. Al termine della vittoria contro i friulani, l'allenatore toscano a 'Sky' ha dichiarato: "Credo che in questi quattro anni e mezzo abbiamo lavorato bene. Ci siamo giocati sempre la possibilità di giocare la Champions. Agli ottavi siamo sempre andati in questi cinque anni. Siamo arrivati in finale eliminando i precedenti campioni. Se non riusciamo quest'anno, magari sarà il prossimo.

Quello che dicono su di me ormai mi viene da ridere".

"Gara più importante? Ragionamento sbagliato. Le storie finiscono, poi non credo finisca questa storia. Io comunque mi sto divertendo un sacco e stiamo facendo un buon lavoro. Sono state create aspettative troppo alte. La Champions deve essere un divertimento, una gioia. La Juventus ha conquistato consapevolezza in sé. Sono molto fiducioso per martedì. Il rapporto con la Juventus rimane intatto. Speriamo di continuare, queste sono le prerogative più giuste. Soprattutto per il lavoro fatto."

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui