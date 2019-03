SERIE A JUVENTUS UDINESE KEAN / Ora testa all'Atletico: l'ostacolo Udinese è stato superato in maniera agevole dalla Juventus che si può concentrare sulla sfida di martedì, vero spartiacque della stagione. La squadra di Allegri si impone per 4-10 nell'anticipo dell'ottava giornata di ritorno, trascinata da un Moise Kean che segna e dà spettacolo, strappando gli applausi anche di Ronaldo, tenuto in panchina proprio in vista dell'appuntamento Champions. Mai in partita l'Udinese che incassa nella prima frazione di gioco l'uno-due dell'attaccante classe '90 e non riesce mai ad impensierire la retroguardia dei padroni di casa.

si rammarica per l'infortunio di(out a metà del primo tempo) ma incassa indicazioni positive anche nella ripresa quandosu rigore ecalano il poker. Nel finale di gara arriva il gol della bandiera dei friulani siglato da. La Juventus vince: lo scudetto è sempre più vicino, ma ora l'attenzione è tutta sulla Champions.

JUVENTUS-UDINESE 4-1: 11' e 39' Kean, 67' Emre Can rig., 71' Matuidi, 85' Lasagna (U)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75*; Napoli 56; Milan 48; Inter 47; Roma 44; Lazio, Atalanta e Torino 41; Sampdoria 39; Fiorentina 36; Sassuolo 31; Genoa e Parma 30; Cagliari 27; Udinese 25*; Spal 23; Empoli 22; Bologna 18; Frosinone 17; Chievo 10

