PANCHINA REAL MADRID POCHETTINO / Mauricio Pochettino è tra i candidati alla panchina del Real Madrid: Florentino Perez dovrà scegliere il tecnico per la prossima stagione dopo il fallimento di Solari sia in campionato che in Champions.

Proprio sull'ipotesi Real si è espresso il manager del Tottenham parlando a 'TVE': "Certo, senza dubbio c'è la possibilità di tornare in Spagna. Un giorno spero di poter essere lì e fare un calcio vincente, che mi piaccia. L'interesse del Real Madrid nei miei confronti mi lusinga, vuol dire che stiamo lavorando bene e che qualcuno lo sta notando. Per quanto mi riguarda, posso dire che sono sempre aperto a nuove esperienze e a nuovi progetti". Per la panchina del Real Madrid, oltre a Pochettino, ci sono le candidature die anche di Massimiliano