CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Ivan Rakitic resterà al Barcellona anche il prossimo anno: ne è convinto Ernesto Valverde che lo spiega in maniera chiara nella conferenza stampa prima della gara contro il Rayo Vallecano.

Il tecnico dei blaugrana si sofferma sul futuro del centrocampista croato, da tempo nel mirino dell'er la prossima stagione: "Non penso che Rakitic non sarà qui la prossima stagione. Nè per lui, né per nessun altro".

Il centrocampista croato, protagonista dell'ultimo Classico con il gol vittoria, è uno dei possibili colpi di mercato dell'Inter per la prossima stagione: in scadenza di contratto nel 2022, al momento non è stata avviata alcuna trattativa per il prolungamento del contratto.

