JUVENTUS UDINESE KEAN RONALDO / Prima da titolare e Moise Kean non si fa pregare: gol in avvio contro l'Udinese, raddoppio sul finire del primo tempo tanto per far capire che anche la Juventus due ha il suo bomber.

Il secondo gol in particolare ha scatenato gli applausi di tutto lo stadio ma non solo: l'idea di colpire la palla di punta per beffare il portiere ha provocato l'applauso di tutta la panchina. Tutti in piedi per il giovane attaccante (19 anni) conche sono stati beccati dalle telecamere ad applaudire e commentare il colpo del loro baby compagno di squadra.