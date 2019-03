JUVENTUS UDINESE BARZAGLI / Non arrivano buone notizie per Allegri in vista della sfida Champions contro l'Atletico Madrid: oltre al dubbio De Sciglio, il tecnico della Juventus deve fare i conti anche con il nuovo infortunio di Andrea Barzagli.

Il difensore bianconero ha accusato un problema muscolare a metà del primo tempo e ha chiesto il cambio: da verificare le sue condizioni con lache perde un altro tassello in difesa. Al suo posto è entrato Bonucci. In contemporanea anche l'Udinese deve fare il primo cambio: fuori l'infortunato Nuytinck, dentro Opoku.