JUVENTUS ATLETICO MADRID DE SCIGLIO / E' in forte dubbio la presenza di Mattia De Sciglio per la decisiva sfida di martedì in Champions League tra Juventus e Atletico Madrid.

Il terzino ex Milan nelle prossime ore si sottoporrà ad ulteriori controlli dopo l'infortunio all'adduttore della coscia rimediato nella rifinitura di questa mattina alla Continassa prima dell'anticipo con l'. Se De Sciglio non dovesse recuperarepotrebbe affidarsi anel ruolo di terzino sinistro vista anche la squalifica di, o puntare su un 3-5-2 dove entrerebbe in gioco anchesull'out mancino.