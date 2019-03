PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-UDINESE/La Juventus padrona del match fin dai primi minuti conquista un'altra vittoria che l'avvicina sempre di più allo scudetto. L’Udinese non è mai scesa davvero in campo, troppo facile per i bianconeri, nonostante i tanti “panchinari”, portare a casa il risultato. Gli uomini di Nicola mancano di convinzione e grinta, De Paul da solo non può certo risovlere i problemi della squadra. Brutta prestazione di Opoku subentrato nel primo tempo, tanti errori e fallo da rigore nella ripresa. Tra i bianconeri brilla Kean che alla sua seconda da titolare regala gol e spettacolo, Bentancur tanta qualità a centrocampo.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Spettatore non pagante per tutto il match. Poteva forse fare meglio sul gol di Lasagna.

Caceres 6 – Attento e concentrato torna nella difesa a tre tenendo bene la posizione. Unica sbavatura l’imprecisione sul gol di Lasagna.

Barzagli 6 – Fascia da capitano e tanta sfortuna, dopo una mezzora in cui ha dimostrato di poter ancora aiutare questa Juventus si trova costretto a lasciare il campo per un ennesimo infortunio. Dal 25’ Bonucci 6 – Anche da centrale non sfigura. Solidità in copertura e bene nei lanci lunghi.

Rugani 6 – Ordinato in copertura. Sfiora anche il gol due volte su calcio d’angolo.

Spinazzola 6,5 – Per quello che continua a mostrare meriterebbe di giocare più partite. Tanta corsa e qualità sulla fascia. Salta l’uomo e crea passaggi precisi per i compagni.

Emre Can 6,5 – Bene in interdizione e negli anticipi. Fa scudo davanti alla difesa ma non si risparmia spostandosi anche più in avanti. Con freddezza realizza il rigore guadagnato da Kean.

Bentancur 7 - Prestazione di livello. Mai marcato ha molta libertà di movimento e fa girare la squadra con facilità. Lucido e con esperienza non sbaglia praticamente nulla. L’assenza di Pjanic non si sente.

Matuidi 6 – Solita partita positiva. Bene negli inserimenti, si fa trovare pronto dai compagni peccato per qualche controllo finale superficiale. Partecipa alla vittoria della squadra firmando il quarto gol. Dal 72’ Dybala – minuti di passerella.

Alex Sandro 6,5 – Ter Avest non lo contiene e sulla fascia di competenza fa quello che vuole. Tanti i cross interessanti che partono dal suo lato come nell’occasione del primo gol di Kean. L’avversario non è certo dei più tosti ma anche in copertura non lascia passare niente.

Bernardeschi 6– Meglio nel primo tempo, gioca tanto fuori dall’area per cercare l’inserimento dei compagni, insieme a Bentancur manovra le azioni bianconere. Nella ripresa crolla di concentrazione e commette qualche sbavatura.

Kean 7,5 – Non poteva sperare in una prestazione migliore. Non fa sentire la mancanza degli uomini che oggi sono accomodati in panchina. Doppietta personale e movimenti da vero centravanti. Tante giocate di qualità e si guadagna anche il rigore. Esce tra gli applausi. Dal 80’ Nicolussi sv- debutto in Serie A.

All. Allegri 6,5 – La squadra ben disposta in campo e con tante novità risponde in maniera positiva. Partita dominata per tutto il match ora testa alla Champions.

Kean e Spinazzola meriterebbero di giocare di più.

UDINESE

Musso 5,5 – Sui gol non ha colpe ma rischia con alcune uscite azzardate

De Maio 6 – Unico che cerca di tenere botta sotto i colpi bianconeri. Copre anche dove i compagni lasciano praterie. Non può certo fare tutto da solo

Ekong 5,5 – Poteva fare meglio sul primo gol di Kean, non prende la posizione e si fa anticipare dall’attaccante juventino. Partita tutta in salita per lui.

Nuytinck 5,5 – Fatica come il resto della difesa per i minuti in cui è in campo. Dal 25’ Opoku 4 –Forse non si aspettava di entrare così presto, manca di concentrazione grandi errori di valutazione. Kean ha un altro passo. Suo il fallo che porta al rigore.

Ter Avest 5 – In grande difficoltà su Alex Sandro. Il portoghese fa quello che vuole sulla fascia. Lento e in ritardo. Dal 62’ Sandro 5,5 - entra per dare copertura

Stryger Larsen 5,5 – Va ad intermittenza. Non delude ma neanche brilla. Qualche accelerazione che fa sperare ma poco altro.

Wilmot 4,5 – Non pervenuto. Brutta prestazione, avulso completamente dal gioco e deviazione sul raddoppio bianconero. Dal 46’ Lasagna 6 – Sul poker calato dai bianconeri ha il merito di crederci più dei compagni e trova la rete della bandiera.

Fofana 5 – Tanti errori, perde palloni in una zona di campo troppo rischiosa. Manca di concentrazione. Nella ripresa di sposta al centro del reparto.

Zeegelaar 5,5 – Cerca come può di limitare le avanzate di Spinazzola, non sempre ci riesce. Duello che dura per tutta la partita.

De Paul 6- Pochi palloni giocabili per tutta la partita. Va incontro al pallone per provare qualcosa in più e muovere la manovra pur sempre da solo. Fa la mezzala con l’uscita di Wilmot ma la squadra continua a non seguire le sue giocate.

Pussetto 5 – Troppo debole il suo apporto al match. C’è ma non si vede mai.

All. Nicola 5 – La squadra manca di tutto, concentrazione e determinazione. Arrendevoli fin dai primi minuti. I buoni risultati delle ultime partite sembrano solo un ricordo.

Arbitro Chiffi 6 – Partita senza troppe preoccupazioni gestita con attenzione. Dosa i cartellini, giusto il rigore su Kean.

TABELLINO

JUVENTUS-UDINESE: 4-1

JUVENTUS(3-5-2): Szczesny; Caceres, Barzagli (25’ Bonucci), Rugani; Spinazzola, Emre Can, Bentancur, Matuidi (72’Dybala), Alex Sandro; Bernardeschi, Kean (80’ Nicolussi), A disp.: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Bonucci, Kastanos, Caviglia, Mavididi, Dybala; Mandzukic, Dybala, Ronaldo. All. Allegri

UDINESE(3-5-2):Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck ( 25’ Opoku); Ter Avest (63’ Sandro), Stryger, Wilmot( 46’Lasagna), Fofana, Zeegelaar; De Paul, Pussetto. A disp.:Nicolas, Perisan, Opoku, Micin, Ingelsson, Bocic,Sandra, Okaka, Lasagna. All. Nicola.

Marcatori: 11’ , 41’ Kean (J), 68’ Can (J), 71’ Matuidi(U), 85’ Lasagna (U)

Arbitro: Chiffi sez. di Padova

Ammoniti: 27’ Stryger Larsen (U), 50’ Pussetto(U), 53’ Opoku (U)

Espulsi:

