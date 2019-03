CALCIOMERCATO JUVENTUS NEDVED ALLEGRI / Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a 'Sky' prima della gara contro l'Udinese. Inevitabile il riferimento all'Atletico Madrid, ma spazio anche al futuro di Allegri: "Il pericolo in gare che precedono la Champions c'è, la partita decisiva è quella di martedì.

Però dobbiamo vincere: siamo in una fase dove si decidono campionato e Champions, dobbiamo farci trovare pronti".

Sul futuro di Allegri legato alla gara contro l'Atletico Madrid, Nedved invece dice: "Non credo, non è possibile legare il futuro di un allenatore ad una gara. C'è un ottimo rapporto tra Allegri e Agnelli, c'è un ottimo rapporto tra tutti noi. Sono contento che abbiamo deciso di dare precedenza ai nostri obiettivi e poi rivedersi per tirare le somme, fare i contratti e tutto il resto".

