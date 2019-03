JUVENTUS-UDINESE I VOTI DEL PRIMO TEMPO/La Juventus in tranquillità chiude il primo tempo sul 2-0.La squadra di Nicola è fin troppo arrendevole e debole, tanti gli errori dei suoi. Kean grande protagonista del primo tempo, alla prima da titolare firma una doppietta e regala giocate di qualità. Un cambio forzato per parte, entrano Bonucci e Opoku per i doloranti Barzagli e Nuytinck.

JUVENTUS

Szczesny - 6

Caceres - 6

Barzagli 6 – Dal 25’ Bonucci -6

Rugani - 6

Spinazzola- 6

Emre Can- 6

Bentancur- 6,5

Matuidi - 6

Alex Sandro – 6,5

Bernardeschi – 6,5

Kean – 7

All. Allegri - 6

UDINESE

Musso- 5,5

De Maio- 6

Ekong – 5,5

Nuytinck 5,5 – Dal 25’ Opoku - 5

Ter Avest – 5

Stryger Larsen -5,5

Wilmot – 4,5

Fofana – 5

Zeegelaar – 5,5

De Paul - 6

Pussetto – 5

All. Nicola – 5,5

Arbitro Chiffi - 6

TABELLINO

JUVENTUS-UDINESE: 2-0

JUVENTUS(3-5-2): Szczesny; Caceres, Barzagli (25’ Bonucci), Rugani; Spinazzola, Emre Can, Bentancur, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Kean, A disp.: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Bonucci, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Mavididi, Dybala; Mandzukic, Dybala, Ronaldo. All. Allegri

UDINESE(3-5-2):Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck ( 25’ Opoku); Ter Avest, Stryger, Wilmot, Fofana, Zeegelaar; De Paul, Pussetto. A disp.:Nicolas, Perisan, Opoku, Micin, Ingelsson, Bocic,Sandra, Okaka, Lasagna. All. Nicola.

Marcatori: 11’ , 41’ Kean (J)

Arbitro: Chiffi sez. di Padova

Ammoniti: 27’ Stryger Larsen

Espulsi:

