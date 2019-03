UDINESE JUVENTUS SPINAZZOLA / In campo contro l'Udinese ma inevitabilmente il pensiero va già l'Atletico Madrid e alla sfida di martedì sera. Così la gara contro i friulani assume anche il carattere di esame per la Juventus in vista di quella che dovrà essere la sera dell'impresa.

parlando a 'Sky' avanza la sua candidatura per la Champions: "Quella di stasera per me è un'occasione importantissima per far vedere al mister che ci sono, sono felice di giocare oggi. Abbiamo preparato questa partita molto bene: andiamo a casa con i tre punti per poi prepararci al meglio per l'Atletico. Siamo già carichi a livello mentale, intanto pensiamo a oggi: con i tre punti serviranno meno vittorie per lo scudetto, poi penseremo alla Champions