p>CALCIOMERCATO TORINO ANSALDI / La partita in programma contro ildomenica pomeriggio, avrà un sapore speciale per Cristianse l'argentino dovesse scendere in campo e collezionare la presenza numero 40 in A con la maglia granata, ilavrà l'obbligo di riscattarlo versando nelle casse dell'Inter i 2,4 milioni previsti dall'accordo. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ansaldi ha commentato così questo traguardo ai microfoni di 'Sky Sport': ''Domenica scatta l'obbligo di riscatto del mio cartellino da parte del Torino? Sono contento soprattutto perché sto giocando e mi sento bene, questa è la cosa più importante. Ringrazio i compagni, lo staff medico e il mister per la fiducia. Ora devo fare bene, il mio obiettivo è far crescere questa squadra. Sono contento qua a Torino''.

