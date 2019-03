ROMA RANIERI / Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la dirigenza della Roma ha deciso di porre fine all'avventura sulla panchina giallorossa di Eusebio Di Francesco decidendo di affidarsi per la seconda volta a Claudio Ranieri.

Dopo aver sfiorato l'impresa di riportare il tricolore nella stagione 2009-2010 nella capitale, Sir Claudio ha l'incarico di riuscire a centrare la qualificazione in Champions League. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il nuovo tecnico ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di 'Roma Tv': "In questa lunga giornata ho parlato con la squadra, chiedendo loro determinate cose. Il momento è delicato, in dodici partite ci giochiamo il futuro, c'è la possibilità di tornare in Champions League. I ragazzi sono sensibili, alcuni potrebbero essere non abituati, essendo giovani, ad una piazza così importante, chiedo ai tifosi di stare vicino ai miei uomini ed incoraggiarli anche e soprattutto nei momenti difficili, perché poi alla fine chi soffre veramente siamo noi tifosi".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui